Das Kind in den Schlaf begleiten – sinnvoll oder überflüssig?

Nicolas (42) mit Matilda (5) aus Berlin

Matilda lebt abwechselnd bei Mama Petra (46, Filmproduzentin) und Papa Nicolas (42, Geschäftsführer einer Marketingfirma). Nicolas erzählt: "Früher bin ich in 70 Prozent der Fälle mit eingeschlafen, wenn ich Matilda ins Bett gebracht habe. Weil ich meine Abende so gerne mal wieder für etwas Sinnvolles wie Sport, Klavier spielen, komponieren oder einfach ein Glas Wein trinken nutzen würde, üben wir jetzt das Alleine-Einschlafen. Ich erzähle ihr nach dem Zähneputzen eine selbst erfundene Geschichte. Danach sagen wir gute Nacht, Matilda legt sich hin – und ich gehe raus. Ab und zu klappt das gut, aber manchmal macht sie dann das Licht wieder an und spielt eine Runde. Zum Glück hilft dann meist einfach noch eine zweite Geschichte."