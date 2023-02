"Warum meine Kinder abends vorm Einschlafen wild durchs Bett toben dürfen ..."

Toben statt Ruhen

Mein Mann steigt meist ganz intuitiv mit ein. Rangelt mit den drei Wilden. Kitzelt sie durch. Und schubst sie im hohen Bogen aufs weiche Bett. Das Kichern und Lachen hört nicht mehr auf. Und eigentlich ist es doch das allerschönste Geräusch der Welt. Warum sollte man seine Kinder davon abhalten?

Hm, heißt es nicht immer das Kinder in der Stunde vorm Schlafengehen Ruhe brauchen, sanftes Licht, ein Buch – und Gute Nacht! Tatsächlich lese ich auf der Website des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Folgendes: "Ein Kind, das sich ausgepowert hat, schläft besser", so Dr. Ulrich Fegeler, Kinder- und Jugendarzt sowie Bundespressesprecher des Verbandes. "Dies gilt allerdings nicht für die Stunde vor dem Zubettgehen. Dann sollten Kinder zur Ruhe kommen und sich idealerweise mit einer Routine, wie z.B. einer Gute-Nacht-Geschichte, auf die Nacht vorbereiten!" Upsi! Also kompletter Eltern-Fail!?

Gelesen wird bei uns natürlich auch

Ich muss natürlich ergänzen: Nach dem Toben, mal sind das fünf Minuten, mal 15, kuscheln wir uns alle zusammen ins große Bett. Dann wird gelesen und erzählt. Der Ruhemoment kommt also und wird in der Regel auch ohne Murren akzeptiert, nein, genossen. Und das Beste und vielleicht Wichtigste an dieser Erzählung: Sobald das Licht ausgeht, schlafen meine Jungs selig und vor allem (!) super schnell ein. Sie muckeln sich an uns ran und es vergehen manchmal nicht mal Minuten, da sind sie schon im tiefsten Schlummerland. Was kann also falsch sein an unserem "wilden" Abendritual!? Ich finde: nichts!

Als ich vor einigen Tagen auch noch dieses Instagram-Video vorgeschlagen bekam, wusste ich, ich habe die Wissenschaft doch auf meiner Seite: