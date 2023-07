So schläft euer Baby auch im Sommer gut und sicher

In richtig heißen Nächten genügt es, eurem Baby einen Kurzarm-Body und eine Windel anzuziehen. Wenn ihr einen Schlafsack verwenden wollt, sollte es ein leichtes Modell für den Sommer sein. Gut, wenn er einen Reißverschluss hat, den man unten ein wenig öffnen kann. So kommt Luft an Babys Füße. Auch Pucksäcke, in denen ein Kind nur bis zur Taille steckt, sind im Sommer prima.