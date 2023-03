Mein Kind schläft nur mit Hand ein und es raubt mir JEDEN Nerv!

Was sind ähnliche kontraproduktive Einschlafrituale?

Die wohl stärksten Schlafassoziationen und somit diejenigen, die die Nächte stark beeinflussen können, sind ...

das Einschlafstillen

das Wiegen

in den Schlaf tragen

das Händchenhalten

Stillen ist etwas sehr Emotionales, weshalb hier besonders auch die Mama dafür bereit sein sollte, die Stillmahlzeit zeitlich vom Einschlafen zu trennen. Die Mahlzeit ist in dem Sinne nicht weg, sondern wird vorgezogen. Wichtig ist immer, dass jede Familie für sich ihren Weg findet. Solange eine Schlafsituation für alle Familienmitglieder passt, gibt es keinen Grund, diese anzugehen. Sollte sie jedoch belastend sein, gibt es sanfte Wege, die Schlafsituation im Tempo der Familie zu verändern.

Mit Hand und ohne Hand – beides schwierig: Was tun?

Was hilft, wenn das Kind die ganze Zeit (beim Einschlafen) an der Hand der Eltern herumfummelt und sich dadurch wach hält? Sich aber dennoch beschwert, wenn die Hand nicht gegeben wird? Nun, hier kann es tatsächlich sein, dass das Kind noch nicht müde genug ist und deshalb so lange braucht, um in den Schlaf zu finden. Natürlich ist es auch möglich, dass wir Eltern die Ablenkung sind. Auch, wenn der Zeitpunkt stimmt. Es liegt nicht am Schlafenszeitpunkt und wird nicht besser, wenn man es schrittweise später versucht? Dann kann es eine Überlegung sein, ob man schrittweise eine andere Begleitung angeht, bei der dies nicht mehr der Fall ist. Oder man wählt tatsächlich den Weg, seinem Kind zu zeigen, wie es auch ohne Hilfe in den Schlaf finden kann. Hier ist jedoch wichtig, dass man jederzeit das Vertrauen und die Sicherheit gibt, die das Kind braucht.

Genau diesen Weg inkl. Tipps, wie man das Händchen halten angehen kann, erklärt die Expertin in ihrem Selbstlernkurs. "Eltern plagt nicht nur das Händchen halten, sondern auch das Haareziehen, Brustzwicken/-nesteln oder Knibbeln. Manche Eltern finden das In-den-Schlaf-Wiegen nach der Zeit sehr anstrengend und wünschen sich, dass das Kind im Bett einschlafen kann. Auch nächtliche Schlafgewohnheiten wie Dauernuckeln oder häufiges Füttern mit der Flasche, genauso wie volle Windeln, weil Unmengen an Milch oder Wasser über Nacht getrunken werden, in einem Alter, in dem es nur noch Gewohnheit ist. All das kann mit dem Selbstlernkurs liebevoll im Tempo der Eltern angegangen werden." (Details unter: wirschlafen.de)