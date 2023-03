10 Tipps, damit Babys (ein)schlafen lernen

Tipp 1: Still-Pausen einlegen

Die Therapeutin empfiehlt, nicht allzu häufig zu füttern. Zwei Stunden sollten, wenn es möglich ist, zwischen den Mahlzeiten liegen. Will das Kleine öfter trinken, dann selten aus Hunger, sondern weil es das Bedürfnis nach Nähe und beruhigendem Saugen hat. Probiert euer Baby dann auch mal mit Streicheln, Schmusen, einem Schnuller oder Tee (ab Beikost-Start) zu beruhigen. Aber quält euch und das Baby bitte nicht. Wenn das Gefühl sagt: Mein Baby braucht das Stillen, dann stillt!

Tipp 2: Wann ist der beste Zeitpunkt, das Baby ins Bett zu bringen?

Ein Rhythmus ist entscheidend: Neugeborene sind etwa alle eineinhalb Stunden müde und wollen schlafen. Wo sie das tun, auf Mamas Arm oder im Bettchen, spielt in diesem Alter keine Rolle. Verwöhnen kann man das Kleine noch nicht, so Dr. Rankl. Im Gegenteil: Das Neugeborene braucht viel Nähe und Hautkontakt, um auf diese Weise ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen. Dadurch erfährt es: Hier beginne ich und da höre ich auf. Allerdings spricht auch nichts dagegen, das Kind in sein Bettchen zu legen – am besten schon zum Einschlafen, denn viele Babys wachen auf, wenn sie kurz nach dem Einschlafen umgebettet werden.

Tipp 3: Heute bleibt das Baby zu Hause

Viele Babys machen zur Freude ihrer Eltern alles mit. In der Tragetasche begleiten sie die Mama von morgens bis abends zur Rückbildungsgymnastik, ins Café, zur Party. Schön, wenn das so klappt. Doch manchem Kind ist der Tagesablauf eines Erwachsenen zu viel. Ein Kompromiss hilft: ein abgespeckter Terminkalender mit Ruhezeiten, die das Kind im eigenen Bett (oder Nestchen, Stubenwagen, ...) verbringt.

Zwischen vier und sechs Monaten schlafen die meisten Babys sehr gut. Die ersten Anpassungsschwierigkeiten sind gemeistert, die Verdauung ist eingespielt, das Baby kann seine Arme und Beine gezielt bewegen. Diese Wonnemonate sind die richtige Zeit, um mit dem Baby erste "Vorübungen" fürs alleine Einschlafen zu machen.

Tipp 4: Baby wach ins Bett legen

Bringe das Baby in sein Bett und setze dich daneben. Achte darauf, dass es dich zum Einschlafen immer weniger braucht: Also möglichst nicht Händchenhalten oder das Kind streicheln, bis es schlummert. Am besten verlässt du nach einem Gute-Nacht-Ritual das Zimmer. Nur so lernt dein Baby, ohne Mamas oder Papas Hilfe einzuschlafen. Und das ist die Voraussetzung, um durchzuschlafen. Nachts wird ein Kind bis zu neunmal mehr oder weniger bewusst wach (wir Erwachsene übrigens auch!). Hat es gelernt, allein einzuschlafen, gelingt es ihm im Laufe der Zeit immer besser, die verschiedenen Schlafphasen miteinander zu verbinden. Wichtig: Sobald dein Baby weint, bitte wieder hineingehen. Schreien lassen ist keine Option!!!! Es kann Babys bzw. Kinder regelrecht traumatisieren.

Tipp 5: Einschlafen im Kinderwagen

Bist du tagsüber unterwegs, ist es sinnvoll ein Sonnendeck oder etwas Ähnliches über den Ausguck im Kinderwagen zu legen. Die Kleinen sind oft schon so neugierig und haben Sorge, etwas zu verpassen, dass sie ohne Sichtschutz nicht in den Schlaf finden. Achte aber unbedingt darauf, dass die Luft zirkulieren kann – den Kinderwagen mit einem Tuch abdecken solltet ihr lieber lassen, um einen Hitzestau zu vermeiden.