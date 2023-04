Schlafregression bei Babys: Wenn die Entwicklung die Nachtruhe stört

Schlafregression mit 4 Monaten

Einige Baby schlafen in diesem Alter nachts schon fünf, sechs Stunden am Stück – und dann plötzlich nur noch eineinhalb. Auch der Mittagsschlaf ist in dieser Phase häufig kürzer als gewohnt. Karen van Zetten erklärt: "Der Schlafzyklus bildet sich, und ein Zyklus dauert 60 bis 90 Minuten. Das Baby kann sich noch nicht selbst regulieren und weiß nicht, wie es ohne Hilfe einschlafen soll – also ruft es seine Eltern."

Da der Schlaf in dieser Phase weniger tief ist, es mehr Leichtschlafphasen gibt, wachen die Kinder zudem häufiger auf als gewöhnlich. Hinzu kommt die motorische Entwicklung: Viele Kinder fangen in dieser Zeit an, sich zu drehen. Und das probieren sie auch zur Schlafenszeit, was noch mehr Unruhe ins Bett bringt.

Diese Schlafregression dauert zwei bis vier Wochen. "Man kann nachts nicht viel machen", sagt die Schlafcoachin offen: "Seid einfach da. Gebt eurem Kind die Nähe, die es braucht und begleitet es so in den Schlaf", rät sie betroffenen Eltern.

Schlafregression mit 8 Monaten

Bei sieben bis neun Monate alten Babys findet eine große neurologische Entwicklung statt. Das Kind erkennt sich selbst im Spiegel, unterscheidet Menschen und Dinge, Reihenfolgen und Tagesabläufe. Hinzu kommen neue grobmotorische Fähigkeiten wie Krabbeln und Robbe, Hochziehen und Aufstehen. "Es gibt viel zu verarbeiten", fasst Karen van Zetten zusammen: "Und verarbeitet wird nachts." In dieser Zeit reduziert sich zudem oft der Ruhebedarf von drei auf zwei Schläfchen am Tag, was auch Auswirkungen auf die Nacht hat.

Tipp: Ruhe bewahren, Nähe geben, durchhalten. Nach vier bis sechs Wochen ist die Schlafregression in der Regel vorbei. Das gilt auch für die noch kommenden Phasen.

Schlafregression mit 12 Monaten

Mit elf bis zwölf Monaten haben die Kleinen häufig mit dem Zahnen zu tun, der Kopf wächst, das Laufenlernen startet. Das Kind kommt durch die Entwicklungsschritte schlechter zur Ruhe. Einige weigern sich gar, sich hinzulegen – weil sie jetzt doch schon so gut stehen können. "Manche Kinder stehen auch nachts auf, im Halbschlaf, und wissen dann nicht, wie sie wieder runter kommen", berichtet unsere Expertin. Da sind helfende Hände und zärtliche Worte gefragt.

Tipp: "Eltern sollten das Kind nicht wieder hinlegen, sondern ihm zeigen, wie das geht. Damit es das lernt und künftig alleine schafft."