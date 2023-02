Ab wann müssen wir Leitungswasser für unser Baby nicht mehr abkochen?

Sollte Mineralwasser fürs Baby auch abgekocht werden?

Da die Niere eines Babys noch keine großen Mengen an Natrium ausscheiden kann, solltet ihr zunächst darauf achten, dass das Mineralwasser einen niedrigen Mineralstoffgehalt hat. Es sollte auch nicht zu kohlensäurehaltig sein. Wie viel Nitrat und Kohlensäure enthalten sind, seht ihr auf dem Etikett: Der Nitrat-Wert sollte 10 mg/l nicht überschreiten. Der Natrium-Wert sollte 20 mg/l nicht übersteigen.

Tipp: Achtet auf den Hinweis "zur Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet" – dann seid ihr auf der sicheren Seite.

Außerdem solltet ihr im ersten Lebensjahr lieber nur stilles (Mineral-)Wasser verwenden, so könnt ihr Bauchweh oder vermehrte Bäuerchen vermeiden. Wenn ihr zu Mineralwasser greift, solltet ihr beachten, dass auch hier Bakterien im Spiel sein können. Was die Keimbelastung angeht, ist also auch Mineralwasser nicht von der Empfehlung ausgeschlossen, vorsichtshalber abzukochen. Auch hier könnt ihr euch an einen Richtwert von etwa fünf Minuten halten, damit alle Bakterien und Keime abgetötet sind.