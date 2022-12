Die Essgewohnheiten von Kindern haben einen großen Einfluss auf ihr Wachstum, ihre Entwicklung und das Wohlbefinden. Was dein Kind heute isst, entscheidet sogar darüber, wie gesund es als Erwachsener sein wird. In der Kindheit bilden sich Gefühle und Einstellungen zu Lebensmitteln aus, die unter Umständen ein Leben lang fortbestehen. So ist neben fester Nahrung auch die Wahl der Getränke entscheidend für spätere Gewohnheiten.

So viel Flüssigkeit braucht braucht ein Kind am Tag

Kinder sollen im Alter zwischen vier und zwölf Jahren täglich mindestens 800 Milliliter bis einen Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Wenn die Sprösslinge viel toben oder viel schwitzen, kann sich die Menge mehr als verdoppeln.

Die Flüssigkeiten können am besten auf sechs Portionen aufgeteilt werden: also mindestens eine Portion zu jeder Mahlzeit und auch zwischendurch immer wieder ein Glas. Übrigens: Schon bei leichtem Wassermangel sinken Konzentration und Leistungsfähigkeit – Schwindel, Müdigkeit und Kopfschmerzen können auftreten.