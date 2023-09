Ab wann dürfen Babys Brot essen?

Diese Zutaten sind empfohlen

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin empfiehlt in ihren Leitlinien zur Allergieprävention eine abwechslungsreiche Ernährung von Anfang an. Das schließt potenzielle Allergene wie Nüsse, Ei, Milch, Weizen oder anderes glutenhaltiges Getreide ein. Ein spätere Einführung würde das Allergierisiko nicht senken. Wenn Eltern Brot für Babys kaufen oder selbst backen wollen, brauchen sie bei diesen Inhaltsstoffen also nicht allzu streng zu sein.

Fein gemahlenes Brot bevorzugen

Vollkornprodukte zählen laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu einer ausgewogenen Ernährung für Babys zwingend dazu. In der Schale der Körner sitzen wichtige Nährstoffe wie Mineralien, Vitamine und Ballaststoffe. Ideal ist deshalb Brot aus Vollkornmehl. Da ganze Getreidekörner, Kerne und Nüsse jedoch von Babys noch nicht gekaut und schnell verschluckt werden können, sollten sie nur fein gemahlen enthalten sein.