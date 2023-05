Wenn Babys laufen lernen: Die richtige Fußstellung ist wichtig!

Die Phase des Laufenlernens ist so spannend und zugleich ein riesiger "Schritt" in der Entwicklung eines Babys. Während dieser Zeit ist es wichtig, dass Eltern und Betreuer das Baby in seinem Lauftraining bestmöglich unterstützen – und auf die richtige Fußstellung achten. Im Folgenden erfahrt ihr, warum die Fußstellung beim Laufenlernen so wichtig ist und wie ihr euer Baby dabei unterstützen könnt, eine stabile und sichere Gangart zu entwickeln.