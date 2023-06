Greifen und erforschen: Das beste Spielzeug für Babys mit neun Monaten

Beim Thema Spielen: Entwicklungsstand von Babys mit neun Monaten

Mit neun Monaten sind Babys in der Regel sehr aktiv und zeigen ein starkes Interesse daran, ihre Umgebung zu erkunden und mit Spielzeug zu interagieren. Hier sind einige Entwicklungsschritte, die ein Baby mit neun Monaten in Bezug auf das Spielen erreicht haben könnte. Wir sagen bewusst "könnte", da es für Eltern besonders wichtig zu verstehen ist, dass jedes Kind sein eigenes Tempo hat – und das ist auch gut so. Die folgenden Punkte bilden nur einen Durchschnitt ab und sind keinesfalls als Leistungsstandard zu betrachten (!).

1. Greifen und Halten: Mit neun Monaten haben die meisten Babys die Fähigkeit entwickelt, Gegenstände zu greifen und festzuhalten. Sie können Spielzeug wie Rasseln, Beißringe oder weiche Stofftiere gezielt packen und halten.

2. Erforschen von Texturen: Babys in diesem Alter lieben es, verschiedene Texturen zu erforschen. Sie können an Spielzeug mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen fühlen und es in den Mund nehmen, um es genauer zu erkunden.

3. Hand-Auge-Koordination: Die Hand-Auge-Koordination verbessert sich in diesem Stadium weiter. Babys beginnen, gezielter nach Spielzeug zu greifen und es von einer Hand zur anderen zu übergeben.

4. Aktives Spielen: Neun Monate alte Babys sind oft sehr aktiv und möchten sich bewegen. Sie versuchen dahre, Spielzeug zu schütteln, darauf zu klopfen oder es gegen andere Oberflächen zu schlagen, um Geräusche zu erzeugen.

5. Interaktion mit anderen: Babys fangen langsam an, mit anderen Menschen interaktiver zu spielen. Sie zeigen beispielsweise auf Gegenstände, um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern darauf zu lenken.

6. Imitation: Einige Babys versuchen, Handlungen und Bewegungen von Erwachsenen oder älteren Geschwistern nachzuahmen. Ihr könntet ihnen also zeigen, wie sie welches Spielzeug richtig nutzen.