Der Moro-Reflex bei Babys ist überlebenswichtig

Wozu dient der Klammerreflex?

Bewusst wird ein Reflex nie gesteuert. Er läuft über das Nervenssytem automatisiert ab. Die Nerven reagieren auf bestimmte Reize – und sichern so das Überleben.

Der überlebenswichtige Hintergrund bei Babys : Ein kleines Baby soll sich dank des frühkindlichen Moro-Reflex in Gefahrensituationen sofort an seine Mutter klammern können. Außerdem sichert er die Atmung. Es gibt viele Säugetiere, vor allem die uns so ähnlichen Menschaffen, bei denen dieser Reflex zu beobachten ist.

Auslöser für den Moro-Reflex

laute Geräusche

helles Licht

ruckartige oder abrupte Bewegungen, zum Beispiel wenn man das Baby in sein Bettchen legen möchte

Wie wird der Moro-Test beim Kinderarzt durchgeführt?

Bei der U3 (Untersuchung zwischen der 4. und 5. Lebenswoche) kann und sollte der Kinderarzt die Säuglingsreflexe checken, unter anderem auch den Moro-Reflex. Er lässt das Baby in der Regel im Sitzen leicht und vorsichtig nach hinten fallen, um zu schauen, ob sich die Arme dabei ausstrecken. Schon bei der U4 (mit drei Monaten) oder spätestens bei der U5 (zwischen dem 6. und 7. Lebensmonat) sollte sich der Reflex ganz von allein abgebaut haben. Nun wird er von dem erwachsenen Schreckreflex abgelöst.

Wenn der Moro-Reflex den Schlaf stört ... das hilft:

In einigen Fällen tritt der Moro-Reflex so intensiv auf, dass er den Säugling beim Schlummern stört. Hebammen raten dann oft zum Pucken, Durch das Einwickeln in Mulltücher können sich die Ärmchen nicht mehr Bewegen und der Reflex wird unterbunden. Klar, das kann für mehr Ruhe sorgen. Aber Kinderärzte warnen gleichzeitig vor zu langem (höchstens stundenweise!) oder zu straffem Pucken (eine minimale Bewegungsfreiheit sollte trotzdem ermöglicht sein).