Affektkrampf: Was tun während des schockierenden Ohnmachtsanfalls?

Was ist ein respiratorischer Affektkrampf und wie äußert er sich?

Es handelt sich im Grunde um eine Art Schutzmachanismus des Körpers. Schreit sich das Kind aufgrund einer stark emotional belastenden Situation heftig in Rage, kann sein Körper mit einem sogenannten Affektkrampf als Schutz reagieren. Hebamme Judith Herrmann erklärt weiter: "Dabei wird das emotionale System überlastet, wodurch das Kind kurzzeitig und unbewusst aufhört zu atmen. Meist beginnen die Kinder, wild um sich zu schlagen und halten dann beim Ausatmen die Luft an", sagt die Expertin. Dabei verdrehen die Kleinen häufig auch die Augen. Ein schockierender Anblick. "Durch das Anhalten der Luft kommt es zu einer kurzfristigen Sauerstoffunterversorgung und somit zu einem kurzen Bewusstseinsverlust."

Affektkrampf im Kurzüberblick: Was passiert dabei im Körper?

Die Stimmritze des Babys oder Kindes verschließt sich, aufgrund der Aufregung und des anhaltend heftigen Schreiens.

Aus diesem Grund gelangt nicht mehr genug Luft in die Lungen. Die Folge? Sauerstoffmangel.

Die Gesichtsfarbe des Kindes ändert sich: Es kann blau anlaufen oder aber auch sehr blass werden.

Es kommt plötzlich zum Bewusstseinsverlust.

Die Ohnmacht führt dazu, dass sich das betroffene Kind wieder entspannt. Es kann folglich seine Atmung wieder aufnehmen.

Kinder wachen im Zuge eines Affektkrampfes meist schnell wieder auf.

Hinterher verhalten sie sich meistens völlig normal.

Wer kann einen Affektkrampf bekommen?

Nicht nur Kleinkinder können sich so in Rage schreien, dass es zu einem Affektkrampf kommt. Auch Babys kann es treffen. Judith Herrmann weiß: "Betroffen sind hauptsächlich Kinder zwischen sechs Monaten und dem fünften Lebensjahr. Zudem haben Jungen häufiger Affektkrämpfe als Mädchen." Zum ersten Mal zeigen sich Affektkrämpfe meistens zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr. Sie zeigen sich selten nur ein einziges Mal, sondern wiederholen sich mehrfach.

Ursachen: Was genau kann einen Affektkrampf bei Babys und Kindern auslösen?

Keineswegs kommt es nur durch schlechte Schwingungen zu einem solchen Ohnmachtsanfall: "Ein Affektkrampf wird in der Regel durch eine stark belastende Situation ausgelöst. Diese kann sowohl positiv als auch negativ sein. Dazu zählen also genauso Wut, Trotz, Trauer, Angst, körperliches Schmerzempfinden, wie auch Freude", so die Hebamme. Wissenschaftler nehmen an, dass Affektkrämpfe mit dem noch nicht vollständig ausgereiften autonomen Nervensystem des Kindes zusammenhängen. Ebenso können wohl auch genetische Ursachen von Bedeutung sein.

Was sollte ich tun, wenn mein Kind einen Affektkrampf hat?

Das Kind schreit ohne Ende – und wird dann bewusstlos: Was für ein Schreck! Dann ist es gut zu wissen, wie man sich in einer solchen Situation als Mama und Papa verhalten sollte. Schon allein, um nicht selbst in Panik zu geraten: Zunächst erst mal Ruhe bewahren! "Dann sollte das Kind so geschützt werden, dass es sich nicht verletzen kann. Eine Beatmung ist in der Regel nicht notwendig, da die Atmung von allein wieder einsetzt", sagt die Expertin. Gut zu wissen: Affektkrämpfe sind generell harmlos. "Dennoch sollte beim ersten Auftreten ein Arzt konsultiert werden, der durch eine gründliche Anamnese sicher feststellen kann, ob es sich tatsächlich um Affektkrämpfe handelt." Andere Ursachen (z. B. Epilepsie) können dadurch ausgeschlossen werden.