Ab einem bestimmten Alter wollen Babys die Welt entdecken und ihren Blickwinkel erweitern – auch in der Trage! Nicht selten werden die Minis dann auch schon mal ganz schön quengelig, wenn man sie nicht lässt. Und mal Hand aufs Herz: Wer hat dann nicht schon einmal darüber nachgedacht, das Baby mit Blick nach vorne in die Trage zu nehmen? So kann es sich umschauen – und Mama oder Papa haben Ruhe. Zumindest für ein paar Minuten ...

Aber nach vorne tragen ist – zumindest in Deutschland – total verpönt. Dafür erntet man schnell böse Blicke und vielleicht sogar abfällige Kommentare. Aber ist es denn wirklich so gesundheitsschädlich, wenn das Baby mal für einen Moment in der Trage nach vorne schaut? Und was genau kann dabei eigentlich schlimmstenfalls passieren? Das haben wir Trageberaterin Julia Lübke gefragt – und interessante Antworten bekommen.