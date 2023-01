Jungs wickeln: "6 Dinge, die ich gern gewusst hätte, bevor ich Jungsmama geworden bin"

Wie wickelt man ein Baby richtig? In unserem Artikel Windeln wechseln: So klappt's schnell und ohne Stress haben wir bereits viele hilfreiche Tipps für euch zusammengestellt, die den Wickel-Alltag mit Säugling seeeehr erleichtern – gerade, wenn ihr zum ersten Mal Mama oder Papa geworden seid. Aber gibt es eigentlich auch bestimmte Dinge, die nur Eltern von Jungs beim Wickeln beachten müssen? Oh jaaaa!