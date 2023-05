Schluss mit Dauernuckeln: Die besten Tipps für gestresste Mamas

4. Kurz abwarten, bevor ihr reagiert

Diesen simplen Tipp hat mir meine Hebamme ans Herz gelegt. "Warte kurz vorher ab, bevor du auf dein Baby reagierst!" Das erschien mir anfangs recht gemein. Schließlich wollte ich meinem Schatz sofort "helfen". Aber es war schon was dran! Gebt eurem Kind einfach ein paar Sekunden/Minuten Zeit, sich selbst zu beruhigen, wenn es nachts nörgelt (nicht schreit!). Von Mal zu Mal könnt ihr diese Zeit steigern. Das hat nichts mit dem verpönten Schreien lassen zu tun, doch manchmal ist auch gar nichts Wildes passiert und es nörgelt einfach mal kurz im Schlaf. Wenn wir es dann sofort auf den Arm nehmen und damit richtig wecken, ist natürlich Holland in Not. Mein Kleiner hat irgendwann tatsächlich nach einem kurzen Meckern einfach weitergeschlafen. Wichtig: Wenn euer Kind aber sofort lauthals schreit, wenn ihr nicht reagiert, ist diese Methode wohl nichts für euch.

5. Alternative Beruhigungshilfe suchen

Wenn euer Baby an der Brust einschläft, könnt ihr es nach zirka 20 Minuten wieder sanft ablösen. Entweder (ihr habt Glück und) es schläft zufrieden weiter, oder es wacht auf. Dann solltet ihr eine alternative Einschlafhilfe in petto haben. Egal, um welche Einschlafhilfe es sich handelt – vieles ist erlaubt. Zum Beispiel ein Schnuffeltuch (auch zum Rumkauen), eine Spieluhr (mit dem beliebten weißen Rauschen) oder auch leichtes Klopfen oder Rückenstreicheln. Probiert gerne ein bisschen herum. Diese Ideen können auch helfen, wenn euer Kind nachts zwischendurch häufig aufwacht und einfach aus Gewohnheit an der Brust etwas snacken möchte. Richtiger Hunger steckt dann nämlich meistens nicht dahinter.

6. Schlafen und Stillen (räumlich) voneinander trennen

Es kann auch Sinn ergeben, die Schlaf- und Stillroutine zeitlich und räumlich voneinander zu trennen. Stillt dafür beispielsweise in einem anderen Raum oder am Fußende eures Bettes. Wenn euer Baby satt ist, löst ihr es von der Brust und beginnt die Schlafroutine – mit einer anderen Einschlafhilfe als eurer Brust!

7. Nicht mehr an der Brust einschlafen lassen

Dieser Tipp geht mit dem vorherigen einher. Auch wenn ihr euer Baby nicht mehr an der Brust einschlafen lasst, kann sich die Dauernuckel-Situation verbessern. Stillt vor dem eigentlichen Schlafengehen und legt euer Baby kurz bevor es einschläft in sein Bettchen (oder neben euch) hin. Kuscheln und Streicheln geht dann ja trotzdem, nur die Brust sollte nicht mehr in Reichweite sein. Sie sollten den Wechsel aber unbedingt noch bewusst wahrnehmen. Warum? Ein Baby, das an der Brust einschläft, erschreckt sich, wenn es in Leichtschlafphasen wieder aufwacht und plötzlich woanders liegt. Dann ist Mama nicht mehr ganz nah bei ihm – und es fordert den Ausgangszustand an der Brust wieder (laut) ein.