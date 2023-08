Milchpumpe ausleihen: 7 Fragen, 7 Antworten

Mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man eine Milchpumpe ausleihen möchte?

Bei einer medizinischen Indikation erhältst du ein Rezept – die Krankenkasse übernimmt dann die Kosten. Ohne Rezept musst du die Leihgebühr selber zahlen. Wenn du nur ab und an mal abpumpen möchtest, um dich vielleicht mit einer Freundin zu treffen, brauchst du nicht zwingend eine elektrische Milchpumpe. In diesem Fall ist eine manuelle Pumpe vollkommen ausreichend. Wenn du jedoch regelmäßig abpumpen musst oder möchtest, weil du z. B. wieder in den Job einsteigst, ist eine elektrische Pumpe in jedem Fall effektiver und schützt dich – nebenbei bemerkt – vor einer Sehnenscheidenentzündung. Die Kosten für eine Mietpumpe liegen pro Tag bei ca. 2 bis 3 Euro, also bei ca. 60 bis 90 Euro im Monat. Hinzu kommt eine einmalige Kaution von ca. 75 bis 100 Euro, die du nach Rückgabe der Pumpe wiederbekommst. Außerdem benötigst du noch ein sogenanntes Einmalset – darin enthalten sind z. B. Schläuche und Brustwarzenaufsätze. Dieses Zusatzmaterial, das ca. 30 Euro kostet, kann man aus hygienischen Gründen nicht mieten, sondern nur kaufen.

Milchpumpe ausleihen oder kaufen – was macht mehr Sinn?

Das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Wenn du nur gelegentlich abpumpen musst, kannst du dir entweder eine manuelle Milchpumpe kaufen, die es schon für relativ wenig Geld gibt. Die günstigsten Modelle starten schon bei rund 10 Euro, die hochwertigeren Modelle kosten um die 30 bis 40 Euro. Wenn du häufiger und über einen längeren Zeitraum pumpen musst oder möchtest, wirst du um eine elektrische Milchpumpe nicht herumkommen. Die Preise variieren stark – abhängig von der Leistung und den Einstellungsmöglichkeiten (Saugstärke und Frequenz). Einfache Modelle starten bei 70 Euro, der Porsche unter den Milchpumpen, die "Symphony" von Medela, die für gewöhnlich in Krankenhäusern verordnet und durch Apotheken verliehen wird, schlägt mit rund 1900 Euro zu Buche. Das ist dann schon eine ganz schöne Investition, die sich nur lohnt, wenn du wirklich viel und lange pumpen willst. Hebammen empfehlen häufig die "Swing Flex" von Medela oder die "Calypso" von Ardo, die jeweils um die 180 Euro kosten. Beide pumpen effektiv, sind dabei sehr leise (wichtig falls man nachts oder unterwegs abpumpen möchte) und lassen sich durch ihre kompakte Größe und das geringe Gewicht sehr gut transportieren. Zudem können sie mit einem Akku betrieben werden, was zu mehr Mobilität führt. Letztlich musst du schauen, in welchem Umfang du eine Milchpumpe nutzen möchtest und dann durchrechnen, was sich finanziell mehr rechnet.