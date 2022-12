Mineralöl in Milchpulver: Skandal oder Panikmache?

Update vom 28. Mai 2020: "Foodwatch" verkündet erneut Funde gesundheitsschädlicher Mineralöle in Babymilchpulvern, belegt durch Laboranalysen der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUA) Münster und Stuttgart. In der Pressemitteilung vom 28. Mai 2020 heißt es: "Das CVUA Münster wies in allen 50 untersuchten Proben gesättigte Mineralöle (MOSH) nach und fand zudem aromatische Mineralöle (MOAH) in 14 der 50 Proben. Das Labor in Stuttgart fand in 17 Proben keine MOAH-Verunreinigungen, wies jedoch in zwölf Proben MOSH nach. Insgesamt waren bei den beiden erst jetzt bekannt gewordenen staatlichen Untersuchungen 92 Prozent der Proben mit MOSH und 21 Prozent der Proben mit MOAH belastet. Aufgrund ihrer Gefährlichkeit sollen MOAH in Lebensmitteln auch nicht in geringsten Spuren vorkommen. MOSH sollen nach wissenschaftlicher Einschätzung zumindest weitestgehend vermieden werden: Sie reichern sich in Körpergeweben und Organen an, ihre genauen Auswirkungen sind wissenschaftlich noch unklar." Neben den Marken Nestlé und Novalac, die bereits im Oktober 2019 getestet wurden, sind nun auch Milchpulver von Rossmann und Humana betroffen.

Foodwatch fordert Bundesernährungsministerin Julia Klöckner auf, die mit MOAH belasteten Produkte umgehend vom Markt nehmen zu lassen und sicherzustellen, dass nur noch unbelastete Säuglingsmilch in den Handel gelangt.