Muttermilchschmuck: Eine bleibende Erinnerung an die Stillzeit

Kostenlose Erinnerungsstücke für die Eltern von Sternenkindern

Für die Mütter von Frühchen, deren erhoffte Stillbeziehung durch eine plötzliche Frühgeburt unerreichbar war, und die Eltern von Sternenkindern fertigt Levke Lorenzen ihre Erinnerungsstücke mit oder ohne Muttermilch jederzeit kostenlos an.

Wie finde ich das ideale Muttermilch-Schmuckstück für mich?

"Eine Möglichkeit zum Ausprobieren sind meine Schmuckpartys", berichtet Levke. "Dabei kannst du jedes Schmuckstück mit Muttermilch meiner Kollektion ausprobieren und schauen, was dir am besten steht." Bis zu einem Umkreis von 50 Kilometern rund um Bordelum bietet Levke diese Schmuckpartys an. Wer weiter weg wohnt, kann sich überlegen, welche Art von Schmuck er am liebsten trägt, ob es lieber minimalistisch sein soll oder eher auffällig, ob Silber, Gold oder Roségold.

Ablauf einer Bestellung bei Muttermilchschmuck

Für alle, die sich jetzt fragen, wie die Bestellung bei Muttermilchschmuck abläuft: Das ist tatsächlich recht unkompliziert. Bei Levke Lorenzen geben die Kundinnen ihren Bestellwunsch zuerst per E-Mail während der Öffnung ihres Bestellfensters an. Dieses öffnet sie regelmäßig und informiert darüber auf ihrer Webseite und bei Instagram. Dabei muss noch nicht konkret angegeben werden, welches Schmuckstück es werden soll. Es reicht zuerst der reine Bestellwunsch.

Wer einen Bestellplatz erhält, bekommt von Levke ein Bestellformular geschickt. In diesem Formular werden die persönlichen Daten und schließlich auch der konkrete Schmuckwunsch angegeben. Levke empfiehlt, sich mit der Entscheidung für das Schmuckstück ruhig Zeit zu lassen, denn sobald die Muttermilch und das Bestellformular bei ihr angekommen sind, kann sie keine Änderungswünsche mehr annehmen. Der Bestellplatz ist unbegrenzt gültig. Das Formular wird der Muttermilchsendung beigelegt, damit Levke die Muttermilch immer zweifelsfrei der richtigen Bestellung zuordnen kann.

Für ein Schmuckstück benötigt Levke Lorenzen etwa 30 Milliliter Muttermilch. Wenn es mehrere Schmuckstücke werden sollen, braucht sie entsprechend mehr Muttermilch. Die Milch muss nicht frisch abgepumpt sein. Sie darf eingefroren und auch schon älter sein. Eingefroren ist Muttermilch zeitlich unbegrenzt für Schmuck verwendbar.

Für den Versand muss die Muttermilch in einem richtigen Muttermilchbeutel verpackt sein. Als Auslaufschutz wird dieser in einen weiteren Muttermilchbeutel gelegt. Was nicht funktioniert, sind Zippbeutel oder verknotete Plastiktüten. Je nach Entfernung ist es gut, ein kleines Kühlpack dazu zu legen. Die Muttermilchbeutel werden dann in einem gepolsterten Briefumschlag als Brief mit Priorität verschickt. In der Regel kommen die Muttermilch-Briefe so schon am Folgetag an. Sobald die Muttermilch bei Levke angekommen ist, versendet sie eine Eingangsbestätigung per E-Mail.

Levke empfiehlt, die Muttermilch rechtzeitig einige Tage vor dem Wochenende und vor Feiertagen zu verschicken, damit der Lieferzeitraum möglichst kurz bleibt und die Milch so frisch wie möglich bei ihr ankommt.

Sollte die Einbettung von Komponenten wie etwa Haaren im Muttermilchschmuck gewünscht sein, werden diese auf ein Stück Alufolie gelegt und vorsichtig eng eingefaltet, damit sie nicht zerstreuen können. Anschließend wird auch die Alufolie in einen Muttermilchbeutel verpackt und der Muttermilchsendung beigelegt.

Wie bleibt Muttermilchschmuck lange schön?

Grundsätzlich bleiben die Muttermilchperlen ein Leben lang stabil. Damit der Muttermilchschmuck lange schön bleibt, empfiehlt Levke, ihn bewusst zu besonderen Gelegenheiten zu tragen. Außerdem ist es gut, die Kette aus Muttermilch, den Ring und Ähnliches zum Schlafen, Putzen, Duschen und Saunen abzunehmen und es vor Parfum, Deodorants, Bodylotion, Haarlack, Puder, Sonnenlicht, Salz- und Chlorwasser, Dämpfen, Fetten, Ölen oder dem Kontakt mit Chemikalien zu schützen.

Muttermilchschmuck wird gelb, wenn bei der Herstellung ein Fehler gemacht wurde. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Muttermilch nicht ausreichend weiterverarbeitet (konserviert) wurde. Mit einem Stabilisator sowie Epoxid Harz mit UV-Schutzformel kann ebenfalls die Gelbfärbung verhindert werden.