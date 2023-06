"Stillende Mamis müssen auch mal meckern dürfen"

Deshalb empfinde ich Muttermilch-Kampagnen mit selig auf das Kind herabschauenden Models und Still-Selfies von makellos zurechtgemachten Promi-Müttern, die sich im Arbeitsalltag mit Baby an der Brust ablichten, auch als Schlag ins Gesicht. Sicher, es gibt diese wunderbaren Momente voller Glückseligkeit und zuckersüß gurgelnd-glucksender Geräusche, die dich einfach platzen lassen wollen vor Mutterliebe! Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen, deshalb probiere ich es gar nicht erst.

Aber: Stillen kann auch heißen, dass dein Kind dich aus voller Seele anschreit, weil es ihm gerade nicht schnell genug geht. Es kann bedeuten, dass deine Brustwarze beim Ansaugen so sehr brennt, dass du körperliche Angstreaktionen vor der nächsten Milchmahlzeit entwickelst – und die Zähne vor Schmerz aufeinanderpresst, wenn es wieder so weit ist. Und Stillen kann auch all das auf einmal bedeuten, kombiniert mit einem Dreijährigen, der seine plärrende kleine Schwester durch Köpfchenstreicheln beruhigen will und sich dabei so ungeschickt auf deine ohnehin schon schmerzende Brust lehnt, dass du laut mitschreist (willkommen in meiner Welt ...).