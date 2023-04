Stillrheuma gibt es nicht? Oh doch!

Stillrheuma. Gibt es nicht. Stillrheuma gibt es offiziell nicht.

So zumindest, was man darüber lesen kann. Und doch scheint es so viele Frauen zu treffen.

Bei mir kam es schon während der Schwangerschaft zu rheumatischen Beschwerden. Ich konnte meinen Zeigefinger nicht mehr knicken. Mit dem Tag der Geburt war der Spuk aber plötzlich vorbei.