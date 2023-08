Echt jetzt?! Diese 9 nervigen Sätze wollen wir Eltern nie wieder von Fremden hören

1. "Bekommt es denn wohl auch genug Luft? Das arme Ding …"

Im ersten halben Jahr nach der Geburt bin ich sehr oft in meiner Nachbarschaft spazieren gegangen. Häufig ließ sich mein Sohn nämlich nur im Kinderwagen oder der Trage zum Schlafen bewegen. Was mich da schon recht früh irritierte, waren die Blicke von meist älteren Herrschaften, die meinen Weg kreuzten. Und dann, eines Tages, passierte es. Und es sollte nicht das einzige Mal gewesen sein. Eine ältere Dame hielt plötzlich neben mir an und fragte, ob mein Baby denn auch genug Luft bekomme. Sie schien sich allen Ernstes Sorgen zu machen. Hmm, obwohl der Tonfall schon ein wenig Sensationslust versprühte. Ihre Hand bewegte sich langsam in Richtung meines Kindes – aber STOPP! Das Betatschen konnte ich nochmal verhindern. Hinterher musste ich mich erstmal kurz sammeln. Manchmal gibt es Menschen, die gibt es gar nicht …

2. "So früh schon in die Kita, oh mein Gott!"

Auch hier musste ich leider eher negative Erfahrungen mit den Generationen vergangener Zeiten sammeln. Ja, ich weiß, früher war alles anders. Dennoch finde ich, dass man, bevor man irgendeinen schnippischen Kommentar fallen lässt, wenigstens darüber nachdenken sollte, was man da genau sagt. Zeiten ändern sich. Auch in der Kinderbetreuung: Es handelt sich um ein durchaus emotionales Thema, welches die Gesellschaft in zwei Fraktionen teilt. Die einen verurteilen es, wenn man sein Kind vor dem dritten Lebensjahr in die Betreuung gibt. Hierbei handelt es sich meistens um heutige Großmütter und/oder Großväter, die sich in ihren jüngeren Jahren dafür entschieden haben, das Kind gar nicht oder erst relativ spät in den Kindergarten zu geben. War früher ja oftmals der Fall. Völlig okay. Doch weil man sonst die eigene Entscheidung anzweifeln würde, lehnt diese Fraktion auch den Weg, den meist die zweite Fraktion der jüngeren Eltern von heute wählt, ab. Und dann fallen solch unschöne Bemerkungen, die Eltern – und, ja, auch mich – ganz schön treffen können.

3. "Werden es Zwillinge? Ihr Bauch ist so groß."

Schon recht früh in der Schwangerschaft zeigte sich mein Babybauch. Die Kugel wuchs und wuchs. Ja, die Größe meines Bauchs lag schon eher außerhalb der Norm, das sagte auch meine Gynäkologin. Aber alles okay. Liegt wohl in den Genen. Schön und gut. Hatte ich akzeptiert. Doch was ich nicht abnicken konnte, waren die ganzen Fragen rund um meinen Baby Belly. "Werden es Zwillinge?", diesen Satz hörte ich wirklich sehr oft. "Und wenn schon, was geht Sie das an?", dachte ich mir dann. Leider zischte meist nur kurz und knapp ein scharfes "Nein" über meine Lippen. Auch kam es vor, dass wildfremde Menschen meinen Bauch anfassen wollten. Bitte? Nicht mit mir.

4. "Ist doch okay, wenn ich Ihr Kind fotografiere, nicht wahr?"

Moment, wiiiie bitte? Wir saßen im Hotelrestaurant. Mein Mann, mein damals gerade einjähriger Sohn und ich. Uns gegenüber: Oma und Opa von klein Anton, so viel haben wir (ohne zu fragen) bereits an den Tagen vorher erfahren. Doch als dann eines Abends der ältere Herr sein Handy zückte, es vor meinen Sohn hielt und, während er um Erlaubnis bat, schon den Auslöser betätigte ... nun, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Mein Mann entgegnete hingegen blitzschnell "Nein. Das möchten wir nicht. Bitte sofort löschen!". Und ich war einfach perplex. Unser Sohn sah klein Anton einfach zu ähnlich. Das war die Erklärung. Logisch!

5. "Ihre Tochter hat so süße Locken – von wem hat sie die?"

Anscheinend dürfen nur Mädchen Locken haben. Müssen Jungs sich ihre wilden Haare raspelkurz schneiden lassen? Finde ich nicht. Viele Personen schließen auch noch heutzutage aufgrund vom Aussehen automatisch auf das Geschlecht. Was ich daran absolut nicht mag? Wenn Personen fremden Kindern ein Geschlecht einfach zuordnen. Es geht doch auch geschlechtsneutral, wenn man sich nicht sicher ist? Wie wäre es mit "Ihr Kind"? Oder: Man kann bei Babys und Kleinkindern auch einfach höflich nachfragen.