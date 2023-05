2. "Vinted"-App – das "Ebay" für Kindersachen

Schon wieder ein neuer Schneeanzug? Handschuhe zu klein? Ein neuer Schal muss auch her? Gibt es alles für ein paar Euro bei "Vinted". Die App, die mal "Mamikreisel" hieß, ist ein wunderbarer Marktplatz speziell für Baby-, Kinder- und Elternsachen. In der Suchfunktion kann man die Größen seiner Kinder speichern und bekommt so nur passende Kleidung im eigenen Feed angezeigt. Ein bisschen Social Media also auch. Umgekehrt kann man mit der App jederzeit sein Handy zücken, Fotos von nicht mehr gebrauchten Gegenständen und Kleidung schießen und selbst zum Verkäufer werden. Bezahlt wird über PayPal, per Überweisung oder mit dem "Vinted"-System: Im "Geldbeutel" sammelt man die Euros, die man mit verkauften Sachen eingenommen hat, und kann sie direkt in neue Einkäufe stecken (wenn man möchte! Man kann sich das Geld auch einfach auszahlen lassen). Auch originell: Man kann in der App "verhandeln", so wie auf dem echten Flohmarkt.

Fazit: "Vinted" ist wie "Ebay-Kleinanzeigen" mit einem "Eltern-Filter". Die Kommunikation mit den anderen Eltern ist dabei immer sehr freundlich und wertschätzend – ein deutlicher Vorteil gegenüber dem sonstigen Ton in Kleinanzeigen-Apps. Ich kaufe und verkaufe hier regelmäßig.

"Vinted" ist kostenfrei für iOS und Android erhältlich.