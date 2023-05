Festival mit Kindern: voll cool oder zu krass?

Festival mit Kind: Und was ist mit den Drogen?

Auf Festivals wird konsumiert und Drogen sind gefährlich. Legale und illegale. Drogen verändern nicht nur unser Bewusstsein, unsere Risikoabwägung, sondern auch unser Verhalten. Was Kinder auf einem Festival also unbedingt brauchen, sind verlässliche Bezugspersonen. Menschen, auf die das Kind sich in jedem Moment verlassen kann und die sich so verhalten, wie es das Kind kennt. Klärt das ab, trefft Absprachen und bedenkt alle Eventualitäten (wer fährt ins Krankenhaus, wenn etwas passiert?). Ist alles abgesichert mit Netz und doppeltem Boden: Habt einfach Spaß, lasst euch treiben! Kennt eure Grenzen – aber kennt eben auch den Raum, der euch zusteht!

Kinder gehören nicht auf ein Festival?

Hört ihr sie auch? Die kleine miesepetrige Stimme in eurem Kopf? Sie ist alt und lügt. Für Erziehungspersonen, die selbst überhaupt nicht an Festivals interessiert sind, ist das natürlich easy peezy lemonsqueezy. Aber was macht ihr, wenn diese Sache mit den Festivals nun einmal zu eurer Identität gehört? Kinder gehören in verdammt nochmal jeden Lebensbereich unserer Gesellschaft – vorausgesetzt, dass sie dort sicher sind. Wenn Kinder auf einem Festival von den Veranstalter:innen mitbedacht wurden, dann geht hin. Ich erlebe dieses Narrativ oft von den kinderlosen Menschen, die keine Lust haben, Rücksicht zu nehmen und ihren Raum zu teilen.