Herausforderungen für Familien: mögliche Probleme und deren Lösungen

Sie ist besonders dann für Familien sinnvoll, wenn diese in einer Situation sind, in der Konflikte oder Streitigkeiten auftreten können, beispielsweise im Zusammenhang mit Scheidungen oder Sorgerechtsfragen. Familien, die über ein hohes Einkommen oder Vermögen verfügen und in der Lage sind, die Kosten von Rechtsstreitigkeiten selbst zu tragen, benötigen möglicherweise keine solche Versicherung.