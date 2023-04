Hilfe, mein Kind ist plötzlich verschwunden!

Für Eltern gilt:

Zuallererst: Versucht, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen!

Ihr kennt euer Kind am besten. Überlegt genau: Wo könnte es hingelaufen sein?

Ruft laut nach eurem Sohn oder eurer Tochter – und zwar sofort! Keine falsche Scheu. Es hilft auch, euer Kind kurz und eindeutig zu beschreiben: "Hilfe! Ich suche meinen vier Jahre alten Sohn Tom. Er trägt eine dunkelblaue Jacke und eine rote Mütze."

Bindet viele Menschen um euch herum ein. So kann eine Gruppendynamik entstehen, die es ermöglicht, Kinder schneller zu finden. In Südamerika ist es üblich, dass die Menschen laut klatschen und den betroffenen Namen rufen, wenn jemand am Strand verloren geht.

Ab wann sollte ich die Polizei rufen?

Ab welchem Zeitpunkt die Polizei gerufen werden sollte, kann man nicht pauschal beantworten. "So ist das kurzfristige Fernbleiben eines 13-jährigen Kindes sicherlich anders zu beurteilen als das eines vierjährigen", bestätigt uns Daniel Ritterskamp. "Bei älteren Kindern kann es angeraten sein, bei Freunden, Nachbarn, anderen Eltern oder bekannten Anlaufadressen telefonisch nachzufragen, ob sich dort das Kind aufhält. Dennoch sollten die Eltern in allen Fällen nicht lange zögern und frühzeitig und insbesondere bei Kleinkindern unverzüglich die Polizei verständigen, wenn sie nicht wissen, wo sich ihr Kind aufhält oder andere eigene 'Suchmaßnahmen' keinen Erfolg erbrachten." Viel befahrene Verkehrssituationen oder Gewässer in der unmittelbaren Nähe erfordern zum Beispiel ein sehr viel schnelleres Handeln als sichere Spielplätze oder die gewohnte Nachbarschaft.

Wichtig: Falls ihr befürchtet, euer Kind könnte in ein fremdes Auto gestiegen sein, bitte keine eigenen unüberlegten Fahndungsaufrufe über Social Media posten, womöglich mit Beschreibung des Fahrzeuges, Angabe eines Kennzeichens oder der Beschreibung des vermeintlichen Täters. Dies kann bei falscher Verdächtigung sogar zu einer umgekehrten Strafverfolgung führen. "Alle Angaben und Hinweise sollten direkt an die Polizei gegeben werden, sodass diese in die Ermittlungen einfließen können", so die Polizei-Pressestelle.