Psst! ... Diese 11 Ikea-Bestseller sind bei Familien besonders beliebt

3. Ikea Latt-Kindertisch mit zwei Stühlen

Ob fürs Malen, zum Spielen oder zum Essen, ein Kindertisch ist ein tolles Möbelstück im Kinderzimmer, an dem garantiert viel Zeit verbracht wird. Der Latt-Kindertisch von Ikea ist ein echter Bestseller unter den Familien, denn der Aufbau ist kinderleicht, die Stühle und der Tisch sind sehr robust und die Möbel super schnell in jedem Kinderzimmer verstaut. Die Kinder lieben es, an dem Tisch zu spielen - perfekt also für unsere Kleinen!