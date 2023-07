"Ich verpasse nichts, wenn ich mich um meine Kinder kümmere – im Gegenteil!"

I feel you, Mama.

Ich war nie auf derselben Party wie Beyoncé. Und anders als Jessica auch bei keiner Veranstaltung, auf der nur annähernd die Chance bestanden hätte, ihr oder Rihanna oder J.Lo oder wem auch immer zu begegnen. Und trotzdem habe ich mich von jedem einzelnen Wort dieses Artikels sofort persönlich angesprochen gefühlt. Als würde die Autorin sich von der Seele schreiben, was ich seit Jahren fühle – und nur noch nie selbst so ausformuliert hatte. Ganz egal, wie Jessicas oder mein oder euer Leben einmal aussah: Seitdem wir Mütter sind, hat es sich schlagartig verändert. Was das anbelangt, sitzen wir Mamas alle im selben Boot. Und am Tag der Geburt unseres ersten Kindes mussten wir umsteigen. In ein engeres, unflexibleres, weniger schickes Boot. Eins mit Familienkabinen und Betten, in denen wir in den ersten Jahren kaum schlafen können. Und das uns erst jetzt erkennen lässt, in was für einem Luxus wir zuvor eigentlich gelebt haben.

Ich bin früher auf High-Heels zur Arbeit gestöckelt und danach zum "After-Work-Drink" mit den Kolleginnen und Kollegen weitergezogen. Ich habe regelmäßig meine Freundinnen in Kiel und Berlin und Stuttgart besucht und wenn eine von ihnen gefragt hat, ob wir nicht mal wieder spontan ein Wochenende ganz woanders hinfahren wollen, war mein niedriger Kontostand die einzige Hürde, die wir nehmen mussten. Während meines Jobs bei einem Kinderzeitschriftenverlag wurde ich sogar mal für eine Präsentation nach Paris eingeladen, inklusive Flug und Hotel und Verpflegung – ich musste nur noch JA sagen (und tat es auch).

Mit Kindern ist alles komplizierter

Ende letzten Jahres kam wieder so eine tolle Einladung – dieses Mal nach Lissabon. Ich hätte keinen Cent bezahlen und einfach nur JA sagen müssen. Konnte ich aber nicht, da es logistisch mit meinen beiden Kindern unmöglich gewesen war, diese Tage so kurzfristig umzuplanen. Also sagte ich Nein. Genau wie zu den zahlreichen After-Work-Einladungen, den WG-Partys, den spontanen Kinoabenden und Städtetrips zu lieben Freundinnen, die (ganz unabhängig von Corona und auch schon lange davor) für mich trotz Partner, der es mir jederzeit gern ermöglichen würde, einfach nicht mehr machbar waren. Meine letzte echte Partynacht ist Monate her, unser nächster romantischer Trip ohne Kids in weiter Ferne und obwohl ich an manchen Tagen von einem Termin zum anderen hetze, bleibe ich für die meisten meiner Kunden "die Mutti, die nach 15 Uhr schwer zu erreichen ist".