10 Gründe, warum ich froh bin, dass mein Kind kein Baby mehr ist

1. Ein eigener Mensch

Ich habe mich ja immer gefragt, wie jemand, der ein Teil von mir ist, wohl sein würde. Und siehe da: Mit vier Jahren zeigen sich schon deutliche Charakter- und Wesenszüge! Meine Tochter ist super witzig, fantasievoll und kreativ! Mindestens je einen Punkt davon kann man eindeutig mir und ihrem Papa zuordnen. Auch einen Modegeschmack hat sie mittlerweile. Da ich selbst meilenweit davon entfernt bin, hat mich ihre Liebe für Glitzer und Lila durchaus überrascht.

Aber ja, ich gebe es zu: Sich darauf einzustellen, dass der kleine Mensch jetzt einen eigenen Willen hat und der nicht immer (also selten) mit meinem übereinstimmt, ist auch eine Herausforderung, die wir beide lernen müssen zu meistern.

2. Endlich wieder schlafen ...

Mein Kind ist leider keines, das besonders viel Schlaf braucht. Noch nie. Auch heute noch, mit 4,5 Jahren braucht sie Einschlafbegleitung und schläft nicht durch. Aber hey: Sie wird EINMAL in der Nacht wach. Nicht dreitausend mal und, toitoitoi, auch nicht mehr länger als zehn Minuten!

3. Wir haben das Krankheiten-Game durchgespielt

Unabhängig von den U-Untersuchungen: Nie war ich häufiger bei einem Arzt als in den ersten zwei Lebensjahren meiner Tochter. Meine Güte, was bringen die Kleinen alles aus der Kita mit! Magen-Darm, Bindehautentzündung, sonderbare Bakterien, die man sich so im Alltag eigentlich gar nicht einfangen kann, hier ein Verdacht, da eine Auffälligkeit … mittlerweile haben wir das Kinderkrankheiten-Bingo durch und (schnell auf Holz klopfen) hatten schon lange nichts Schlimmeres mehr als eine Erkältung.