Darf man heute noch "nur" Hausfrau sein?

Die Gründe, weshalb Mütter sich dafür entscheiden, nach der Geburt des Kindes nicht wieder in den Beruf einzusteigen, sind vielfältig. Mal machen sie es ganz bewusst, um ganz für die Kinder da zu sein, um sich nicht aufzureiben zwischen Care- Arbeit und Erwerbsarbeit. Oft sind sie auch dazu gezwungen, weil sie keinen Betreuungsplatz für die Kinder finden, die Zeiten nicht passen würden oder aber Tagesmutter und Kitaplatz so teuer sind, dass die Betreuungskosten den Arbeitslohn einfach auffressen.

Frauen sind schnell finanziell abhängig

Doch egal, wie die Beweggründe sind: Frauen sollten nicht vergessen, dass sie sich mit der Entscheidung, nicht wieder in den Beruf zurückzukehren, nicht nur Wiedereinstiegschancen in den Beruf erschweren, sondern sich auch in eine finanzielle Abhängigkeit begeben, warnt Natascha Wegelin. Die als "Madame Moneypenny" bekannte Finanzexpertin berät Frauen zu finanziellen Themen mit dem Ziel, wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen. "Der Gedanke, dass Finanzen Männersache sind, ist in der Gesellschaft immer noch verankert", weiß Natascha Wegelin. Noch bis 1962 durften Frauen ohne Erlaubnis des Mannes nicht einmal ein eigenes Bankkonto haben! "Noch immer sprechen Frauen zu wenig über Finanzen und Altersvorsorge und werden teilweise aktiv oder passiv von den Themen abgeschirmt", warnt die Expertin. Das führe dazu, dass manchmal sowohl der Mut als auch das Finanzwissen fehlt, um sich mit dem Thema zu befassen – dabei sind genau das die Themen, die jede Frau genau bedenken sollte, wenn sie sich entscheidet, mit dem Geldverdienen zu pausieren.

Wer nicht arbeitet, zahlt nichts in die öffentliche Rentenkasse ein und hat auch kein Geld, um private Altersvorsorge zu betreiben. "Im Fall einer Trennung oder einer Scheidung steht die Frau in der Regel deutlich schlechter da. Weil Frauen viel häufiger als Männer zu Hause bleiben und die Care-Arbeit übernehmen oder für die Familie jahrelang nur in Teilzeit arbeiten, ist die Rentenlücke bei Frauen häufig größer als bei Männern", erklärt Natascha Wegelin. Und machen wir uns nichts vor: Bei aller Romantik ist es ein Fakt, dass jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird.

Ausgleichszahlungen mit dem Partner vereinbaren

Sollte eine Frau sich dennoch entscheiden, zu Hause zu bleiben, rät die Finanzexpertin, einen Blick auf die Altersvorsorge zu werfen: "Eine gute Idee ist es, mit dem Partner Ausgleichszahlungen zu vereinbaren und so weiterhin die Möglichkeit zu haben, für sich selbst vorzusorgen, auch wenn frau kein Einkommen oder nur ein sehr geringes Einkommen hat. Care-Arbeit ist auch Arbeit und warum sollte der Elternteil, der diese leistet, finanziell benachteiligt sein." Dafür rät sie zum Beispiel zu einem Sparplan, mit dem man in breite und global diversifizierte ETFs investiert.

Auch wer nur vorübergehend als Hausfrau arbeitet, sollte sich im Klaren darüber sein, dass die Pause die Rentenlücke weiter vergrößert. "Wer sich finanziell vom Partner abhängig macht, steht auf ziemlich wackeligen Beinen", stellt Wegelin klar. Sollte es einmal zu einer Trennung kommen, ohne dass man finanziell vorgesorgt hat, leiden nicht zuletzt auch die Kinder unnötig darunter.

Autorin: Nathalie Klüver