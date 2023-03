Alles kann, nichts muss

Ich habe gemerkt: Der Spagat zwischen Baby und Haushaltsführung klappt bei mir nur so semi-gut. Und mir ging es deutlich besser, sobald ich für mich meine Prioritäten geklärt hatte: Zuerst kommt mein Sohn – und was nebenher noch so an putzen, waschen, aufräumen klappt, wird erledigt. Aber nur, weil ich will – nicht, weil ich muss.

An manchen Tagen war es schwer genug, sich ohne Gequengel auch nur lange genug von der Spieldecke zu entfernen, um ein Glas Wasser zu trinken. Wer kann es denn da gebrauchen, sich auch noch wegen eines Wäschebergs zu grämen?

Elternzeit ist eben kein Baby-Urlaub. Care-Arbeit ist ein Vollzeitjob – ohne Feierabend und feste Pausenzeiten. Und weil mein Sohn monatelang fast ausschließlich in der Trage schlief, hatte ich am Ende des Tages immer locker 10.000 Schritte auf der Uhr. Je nach Tagesform auch mal das doppelte. Ich war selten besser in Form als im ersten Babyjahr – dazu war es gar nicht nötig, auch noch Kalorien bei der Hausarbeit zu verbrauchen. Was ich damit sagen will: Zum Faulenzen kommt man mit Baby so oder so eher wenig.