Schlafendes Baby richtig ablegen: Mit DIESER Methode klappt's ohne Aufwachen!

Babyschlaf ist heilig. Beide Seiten brauchen ihn: Eltern und Kind. Mein Sohn wollte eine Zeit lang aber ausschließlich in der Trage einschlafen. Da hab ich ihn dann Tag für Tag in den Schlaf geschunkelt. Anfangs hab ich ihn dort häufig einfach schlafen lassen. Ist ja auch nicht so, dass ich es nicht genossen hätte. Ich habe es vielmehr geliebt, ihn schlafend so nah bei mir zu haben und ihn zu kuscheln. Doch irgendwann (mit steigendem Gewicht) ging das ziemlich auf meinen Rücken – und ich habe ihn nach ungefähr 20 Minuten abgelegt. Das ging mal gut und mal weniger. Hätte ich diesen Tipp nur vorher gekannt …