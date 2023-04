Ein Vater über die Mama-Phase:: "Ich bin komplett hilflos, traurig, verletzt, wütend"

Grund für Mama-Phasen nicht immer ersichtlich

"Ich bin damals wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass uns die Mama-Phasen nicht betreffen werden, weil, so dachte ich immer, es ja nur darum geht, wer mehr Zeit mit dem Kind verbringt. Und da das eben häufig die Mamas sind, gibt es eben Mama-Phasen. Da wir uns die Care-Arbeit so gut es geht 50:50 teilen, war ich fest davon überzeugt, dass ich diese Mama-Phase nicht erleben muss. Turns out: I was wrong", redet er sich in seinem Post den Frust von der Seele.

Er spricht offen darüber, welche Gefühle die Mama-Phase bei ihm auslösen. "Das macht mich traurig und wütend. Wütend auf mich, wütend und neidisch auf Marie und teilweise sogar wütend auf meine Kinder. Das bringt natürlich gar nichts und ich weiß auch, dass es für Marie sehr hart ist, wenn sie immer die erste Geige spielen muss."