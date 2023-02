Mama allein zu Hause

Zudem werden die Lebensräume immer enger – und am Ende bleibt den Kindern, wenn der Vater Alleinverdiener oder gar ganz weg ist, nur noch ihre Mutter. Das Motto also: mit Mama allein zu Hause. Natürlich meinen die meisten Mütter es gut. Aber gerade das führt häufig dazu, dass ihre Dominanz zu vereinnahmend wird. "Viele alleinerziehende Mütter lassen Kindern zu wenig Raum für eine eigenständige Entwicklung", stellten Mitarbeiter des Grünen Kreuzes fest. Rund 2,5 Millionen Alleinerziehende gibt's derzeit in Deutschland, davon knapp 1,5 Millionen mit minderjährigen Kindern. 83 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen (Stand 2022).

Die Mama-Überdosis verzögert Selbstständigkeit. Natürlich ist die Mutterliebe eine unersetzliche Quelle – aber zu viel des Guten ist zu viel. Und sogar die meisten anwesenden Väter werden durch die immer noch vorherrschende Rollenverteilung zu Nebenfiguren, die quasi nur noch ausführen, was Mutter vorgibt. So fließen sogar am Kindergarten, wo doch das Kind gleichaltrige Freunde trifft und mit ihnen spielt, morgens manchmal schon die Tränen. Vor allem Mütter müssen lernen, ihre Kinder Schritt für Schritt loszulassen. Damit tun sie nicht nur ihrem Kind, sondern auch sich selbst den größten Gefallen.