Meine 14 schlechten Vorsätze fürs neue Jahr

Happy new year? Liegt es an mir, oder fühlt sich dieser Wunsch auch für euch irgendwie gar nicht so happy an. Eher wie eine Drohung. So als wäre es ein Vergehen, wenn 2023 nicht wirklich super-duper-happy und vor allem rundum "new" werden würde. Egal wohin ich schaue, ich werde zugeballert mit Vorschlägen, was ich jetzt gefälligst neu, oder eher gesagt anders machen soll als in 2022. Wobei anders natürlich perfekter meint. Zum Beispiel effektiver. Oder disziplinierter, achtsamer, geduldiger – einfach besser.