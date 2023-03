Die 3-Zimmer-Altbauwohnung in einem grünen Hamburger Stadtteil hatte hohe Decken, Stuck und einen Balkon. Jana und Martin Renner konnten beim Einzug ihr Glück kaum fassen. Auch Baby Max fühlte sich wohl, als er im Wohn­zimmer auf seiner Spieldecke strampelte – bis es energisch von unten klopfte. "Der Ärger mit den Nachbarn ging schon in der ersten Woche los", sagt Jana Renner. Das ältere Ehepaar einen Stock tiefer quittierte jede Regung von Max. Die Eheleute klopften mit dem Besenstiel gegen die Decke, wenn Max über den Holzfußboden krabbelte. Sie brüllten "Ruhe", wenn der Kleine vor Freude quietschte. Und sie standen regelmäßig bei der jungen Familie vor der Tür und beschwerten sich persönlich, dass alles zu laut sei. Der Hausverwaltung legten sie Lärmproto­kolle vor: "Da war minutiös aufgelistet, wann wir uns in der Küche aufhielten, wann Max morgens aufwachte oder wann er spielte. Wir wurden Tag und Nacht belauert", erzählt Jana.