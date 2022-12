Windeln wechseln ist auch Männersache!

An meine erste Windel kann ich mich noch lebhaft erinnern. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Neben mir stand eine sichtlich amüsierte Krankenschwester. Mein Sohn war zu diesem Zeitpunkt erst ein paar Stunden alt. Sein kleiner Körper wirkte so zerbrechlich, viel zu winzig für meine großen Hände. Trotz gutem Zureden und hilfreichen Tipps brauchte ich wohl eine Viertelstunde für mein erstes Windelwechseln. Zum Glück stellte sich schon nach wenigen Tagen so etwas wie Routine ein.

Arbeitsteilung: Mama stillt, Papa wickelt

An den Weltrekord von 26 Sekunden – 2014 aufgestellt bei der Windelwickel-Weltmeisterschaft in Düsseldorf – komme ich bis heute nicht heran. Aber nach knapp drei Jahren sitzt jeder Handgriff, mein Sohn trägt nur noch nachts eine Windel. Grundstein für meine Routine war eine simple Arbeitsteilung in den ersten Lebensmonaten: Mama stillt, Papa wickelt. Das passte sehr gut, denn Säuglinge erledigen anfangs ihr Geschäft meistens kurz nach dem oder auch beim Stillen. Mindestens alle vier Stunden ist deshalb eine neue Windel fällig, so die Theorie. In der Praxis sind auch mal zehn Windeln pro Tag keine Seltenheit. Zum Glück nimmt die Befüllungsfrequenz schon nach ein paar Monaten ab.

Was erstmal nach viel Arbeit klingt, hat aber auch schöne Seiten. Immerhin ist das Wickeln für Babys und ihre Eltern weit mehr als nur notwendige Hygiene. Gerade in den ersten Wochen gehört das Windelwechseln zu den schönsten Momenten. Das Baby liegt nackt und frei unter der Wärmelampe, kann mit seinen Füßen und Händen spielen und den Worten oder einem Lied seiner Eltern lauschen. Es spürt die Streicheleinheiten und die elterliche Zuwendung und reagiert darauf mit großer Freude – es strampelt und brabbelt nur so vor sich hin. Unsere Hebamme sagt einmal ganz treffend: "Wickeln ist eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen!“