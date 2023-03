So könnt ihr euer Elterngeld ganz legal erhöhen

Mit dem Steuerklassen-Trick mehr Elterngeld bekommen

Das Prinzip dahinter: Alles, was den Nettoverdienst vor der Geburt erhöht, hat einen positiven Einfluss auf das Elterngeld nach der Geburt. Werdende Eltern können die Höhe des Eltern­geldes also selbst beein­flussen, in dem sie die Steuerklassen wechseln. Denn die Steuerklasse hat Auswirkungen auf das Netto­gehalt, das man vom Arbeitgeber bekommt. Es gilt also: Der Elternteil, der nach der Geburt den Großteil des Elterngeldes bezieht, sollte also schon zu Beginn der Schwangerschaft in die günstigere Steuerklasse wechseln.

Achtung: Dieser Trick funktioniert leider nur bei verheirateten Paaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften!

Welche Steuerklassen gibt es?

Nur Verheiratete oder Partner in eingetragener Lebensgemeinschaft dürfen die Steuerklasse wechseln. Folgende Varianten gelten für Ehepaare:

Beide Partner sind in der gleichen Steuerklasse IV

Einer der Partner wählt die Steuerklasse III, bei der weniger Steuern gezahlt werden müssen, und der andere die Steuerklasse V, bei der mehr Steuern gezahlt werden müssen. Dies ist günstiger, sofern ein Partner ca. 60 Prozent oder mehr zum Familieneinkommen beiträgt, denn so bekommt das Ehepaar möglichst viel Netto vom Brutto­gehalt.

Derjenige Eltern­teil, der nach der Geburt länger zu Hause bleibt und Eltern­geld beziehen wird, sollte also in die Steuerklasse III wechseln. Das gilt jedenfalls dann, wenn der- oder diejenige berufs­tätig ist und mehr als das Mindest­eltern­geld in Höhe von 300 Euro zu erwarten hat. Der andere Partner muss gleichzeitig in die Steuerklasse V wechseln und zahlt anteilig mehr Steuern - seine Nettoeinkünfte reduzieren sich also – erstmal! Denn mit der Steuererklärung erhaltet ihr die zu viel bezahlten Steuern wieder zurück und der steuerliche Nachteil wird wieder ausgeglichen. Das wiederum ist beim Eltern­geld nicht möglich!

Steuerklasse so früh wie möglich wechseln

Für die Berechnung des Elterngeldes wird die Steuerklasse herangezogen, die in den letzten 12 Monaten vor der Geburt hauptsächlich gültig war. Um einen positiven Effekt auf das Elterngeld zu erreichen, ist es also sinnvoll, mindestens sieben Monate vor Beginn des Mutterschutzes bzw. sieben Monate vor Beginn der Geburt (beim Vater) in der neuen Steuerklasse zu sein. Das heißt: sobald ihr einen positiven Schwangerschaftstest habt, solltet ihr die Steuerklasse wechseln!