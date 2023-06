So sind es in vielen Familien die Frauen, die das Essen zubereiten, die Geschirrspülmaschine ausräumen und die Kinder in die Kita oder zur Schule bringen. Allesamt zeitkritische To Dos, die den Tagesablauf immer wieder unterbrechen.

Männer sind hingegen oft für Dinge wie Rasenmähen, Reparaturen oder einmalige Aufgaben wie Möbel aufbauen zuständig. "Sie können bestimmen, wann sie ihre Arbeit erledigen, und sie müssen sie nicht mehrmals am Tag machen, wie beim Essen Kochen oder Aufräumen", sagt Darby Saxbe, Psychologieprofessorin an der University of Southern California gegenüber "HuffPost". "Sogar so etwas wie den Müll rauszubringen, – eine typisch männliche Aufgabe –, ist eher einmal oder ein paar Mal pro Woche zu erledigen."