Solomutter mit Co-Vater: "Ich habe mit einem Freund ein Kind."

Auf deinem Instagram-Account bezeichnest du dich als "Solomutter in Co-Elternschaft". Wieso trifft der Begriff "alleinerziehend" auf dich nicht gut zu?

Ich bin ja nicht ganz alleine, sondern getrennt erziehend. Ich bezeichne mich als Solomutter in einer Co-Elternschaft, weil die Solomutterschaft in dem Moment beginnt, wenn eine Frau sich entscheidet, alleine ohne romantischen Partner ein Kind zu bekommen. Dieser mutige Akt macht eine Solomutter aus. Ob die Frau zu dem Zeitpunkt Single ist oder doch in einer Beziehung, das macht wenig Unterschied, auch wenn das nicht alle so sehen. Viele Frauen beginnen auch auf dem einen Weg und wechseln dann nochmal das Modell, weil es sich anders ergibt. Eine Frau, die ein Kind nach einer Samenspende hat, hört ja auch nicht auf, eine Solomutter zu sein, wenn sie einen neuen Partner hat. Das "Solo" bezieht sich nicht auf den aktuellen Beziehungszustand.

Das Spektrum der Solomutter ist groß, von der Samenspende von der Klinik ohne Kontakt zum Spender über eine Solomutter mit bekanntem Privatspender zu einer Frau in einer Beziehung, die trotzdem ein Kind durch Samenspende bekommt, weil der Partner keine Kinder möchte. Ganz am anderen Ende liegt die Co-Elternschaft. Die Modelle überschneiden und vermengen sich. Ein Co-Vater in Onkelfunktion, den das Kind kennt, der aber nicht am Leben des Kindes teilnimmt oder eine Solomutter mit bekanntem Yes-Spender, der dem Kind bekannt ist, aber nicht am Leben teilnimmt, beides ist das gleiche, die Definition liegt bei der Solomutter.

In einer Co-Elternschaft ist die Frau nicht ganz allein, es kommt auf die Ausprägung an. Ich zum Beispiel teile die Kosten für das Kind mit dem Vater, muss aber alle Lebenshaltungskosten wie Wohnung etc. allein aufbringen. Auch die Sicherheit einer Beziehung fehlt. Ich kann nicht nicht arbeiten gehen, es gibt niemanden, der das auffängt. Trotzdem bezeichne ich mich als getrennt erziehend, denn der Vater ist ja aktiv am Leben des Kindes beteiligt.

Alleinerziehend zu sein, das ist nochmal eine ganz andere Sache, ich habe sehr großen Respekt vor Frauen, die das alles ganz allein stemmen, besonders, wenn das nicht der eigentliche Plan war.