Ab wann dürfen Kinder in die Kraxe?

Bequem in die Berge: Wandern mit Kinderkraxe

Die Kleinen genießen den Ausblick aus ihrer erhöhten Position, ihre Bewegungsfreiheit und das rundum schützende Cockpit. Dank entsprechendem Zubehör sind sie ihrer Kiepe vor Sonne und Regen geschützt.

Die Eltern wissen den Tragekomfort wie bei einem guten Wanderrucksack zu schätzen. Das Gewicht des Tragegestells verlagert sich größtenteils auf die Hüften; die Hände sind frei.

Durch die freie Sicht lassen sich mit Kraxe auch problemlos steile oder matschige Wege sicher zurücklegen.

Weil die Kraxe zudem Stauraum für Kleidung, Trinkflasche, Sonnencreme etc. bietet, kann so auch ein Elternteil allein ganz bequem mit dem Kind unterwegs sein und Zeit in der Natur verbringen.

Manche Kinderkraxen verfügen über ergonomische Kinnpolster (z.B. Deuter Kid Comfort oder Fillikid Rückentrage und Kraxe), auf denen müde Abenteurer ihren Kopf ablegen können. Einem erholsamen Schläfchen in der Kraxe steht so auch nichts mehr im Wege.