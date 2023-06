5 Übungen in 10 Minuten – das schafft jede Mama!

Stefanie Höfle arbeitet als systemische Sport-Coachin und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kids (4 und 17) in Hamburg. Die 5in10 Workouts – fünf Übungen in gut zehn Minuten – entwickelte die Personal Trainerin für Mütter (ja, auch Väter dürfen natürlich mitmachen), die wie sie damit strugglen, Bewegung in den Working-Parent-Alltag zu integrieren. Gut zehn Minuten bekommt man immer freigeschaufelt. Schafft man das dreimal die Woche, hat man bereits eine halbe Stunde Sport gemacht. Das ist allemal besser als kein Sport. Damit überbrückt man wunderbar die Phasen, in denen man null Komma null Zeit hat, zu seinem Yoga, in sein Gym oder zum Joggen zu gehen. Klar ist es super, wenn mehr Bewegungszeit da ist. Aber mit 5in10 leidet die Gesundheit nicht, wenn man zu viel Arbeit auf dem Tisch hat, die Kinder krank sind oder man im Urlaub ist. Matte ausrollen, warm machen und zehn Minuten alle Muskelgruppen einmal ansprechen. Das ist super. Und ihr fühlt euch gut danach. Bitte nicht die zwei Minuten Warm-up und Stretching weglassen!

5 easy Übungen in 10 Minuten

In diesem Instagram-Video macht Stefanie die Workouts einmal für uns vor: