7 Tipps für den ersten Ski-Urlaub mit Kindern

Um es vorsichtig zu formulieren: Ellis Motivation, den Skikurs zu besuchen, hielt sich nach ihren ersten Sturz- und Schwitz-Erlebnissen ziemlich in Grenzen. In Wahrheit kostete es mich einen ganzen Morgen, sie davon zu überzeugen, der Ski-Sache eine zweite Chance zu geben. Auf den Skikurs ließ sie sich nur ein, weil ich ihr versprach, so lange dabei zu bleiben, bis sie mir mit unserem vorab vereinbarten Geheimzeichen (drei Mal an der Nase kratzen) signalisiert, dass ich jetzt gehen kann.

Das dauerte anfangs etwas länger, später aber durfte ich mich immer schneller davon schleichen – und ich war heilfroh, dass sie sich fünf Tage lang jeden Morgen erneut auf den Kurs einließ. Denn bei kaum etwas habe ich bei meinen Kids so schnelle Lernfortschritte erlebt wie beim Skifahren!

Schon an Tag 2 des Kurses fuhren sie mit ihrem Skilehrer auf genau die verhassten roten Pisten, die Elli anfangs so verflucht hatte – und fanden es super. An Tag 3 kamen die Stöcke zum Einsatz, an Tag 4 übten sie Schuss fahren. Beim Skirennen an Tag 5 holte Theo Gold – und Elli kam als schnellstes Mädchen ins Ziel, landete auf Platz 4. Was Skilehrer Florian da in 15 Unterrichtseinheiten (5x3 Std./Tag) schaffte, hätte ich selbst niemals hingekriegt.

Das Wichtigste aber: Elli und Theo haben in der Skischule nicht nur gelernt, wie es richtig geht – sondern vor allem den Spaß am Skifahren gefunden. Nach dem Kurs fuhren wir nachmittags meist einer anderen Familie, deren Tochter ebenfalls in der Skischule war, noch einmal ganz nach oben. Aßen Kaiserschmarrn am anderen Ende des Skigebietes, erkundeten mit den Kids Schleichwege im Wald. Und beendeten den Skitag immer erst dann, wenn schon die Pistenkontrolle ihre Fahrten begann – und alle Anker- und Sessellifte schon längst Feierabend hatten...

Autorin: Claudia Weingärtner