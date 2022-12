Hilfe, mein Kind ist übergewichtig! Wie kann es abnehmen?

Immer mehr Kinder leiden in Deutschland unter Übergewicht – auch durch Corona!

"Zwei Millionen Kinder in Deutschland sind übergewichtig, davon 800.000 adipös. Adipositas unter den Jüngsten nimmt in den letzten Monaten unter der Corona-Pandemie schleichend, aber stetig zu ..." heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ) und der Deutschen Adipositas Gesellschaft (DAG). Das bedeutet: Von insgesamt knapp 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland haben rund 15 Prozent Übergewicht.

Was aber tun, wenn das eigene Kind unter dem Zuviel an Kilos leidet? So viel vorab: eine gesunde Ernährung und etwas Sport helfen, die Fettverbrennung anzukurbeln und Pfunde purzeln zu lassen. Aber vor allem auch viel Einfühlungsvermögen und so wenig Druck wie möglich.