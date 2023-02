4 Rezeptideen, wie ihr aus Babybrei ein schnelles Mittagessen zaubert

Keine Zeit, sich selber etwas zu kochen? Viele Mütter kennen das. Was darauf hinausläuft, dass zwar unser Baby einen (oft sogar selbst zubereiteten) Brei zu Mittag bekommt, für uns allerdings nichts auf dem Tisch steht. Hinzu kommt: Ständig bleiben Breireste in der Schüssel, die unser Kleines partout nicht essen möchte. Obwohl Geschmack und Hunger am Vortag noch ganz anderes aussahen. Das deprimierende Ergebnis: Unser Mittagessen ist ebenfalls der Babybrei.

Das muss nicht sein! Hier kommen Rezeptideen, wie ihr aus Babybrei ganz schnell und easy ein leckeres Mittagessen für euch (und eventuell noch die älteren Kinder) zubereitet.