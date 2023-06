Ist es voll okay oder total unhöflich, Essen für die eigenen Kinder in Restaurants auszupacken?

Jeder Wirt hat das Hausrecht in seinem Restaurant

Tatsächlich können Restaurants die Regeln selbst aufstellen, sie fallen unter das Hausrecht. Sie können also das Mitbringen und Verzehren eigener Speisen und Getränke untersagen. Theoretisch! In der Praxis sind viele Gaststätten sehr kulant, wenn es um ihre kleinsten Gäste geht. Aber nicht vergessen: Wenn mitgebrachtes Essen für Kinder geduldet wird, dann ist das im Ermessen des Restaurant-Personals und sollte nicht für selbstverständlich angesehen werden. Eine kleine höfliche Frage in Richtung Kellner oder Kellnerin kann also sicher nicht schaden.

Einen Anspruch auf eigenes Essen haben lediglich Eltern von kleinen Babys, die dürfen natürlich essen bzw. trinken (s. oben). Aber mal ehrlich: Da würde doch nun wirklich kein Restaurantbetreiber ein Fass auf machen – oder habt ihr das schon mal erlebt?