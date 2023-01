"Alle Kinder können durchschlafen" und 18 weitere Erziehungsirrtümer

Das Leben besteht nicht nur aus Gewinnen. Je früher dein Kind lernt, ein guter Verlierer zu sein, umso besser. Natürlich darf es sich ärgern, wenn es nicht vorne dabei ist – aber ohne etwas zu zerstören oder andere zu attackieren. Gehe mit gutem Beispiel voran – als guter Verlierer, aber auch als fairer Gewinner. Kinder fühlen sich zudem zu Recht nicht ernst genommen, wenn Erwachsene ihnen zuliebe schummeln. Ein "Mensch ärger dich nicht"-Männlein auch kurz vor dem Ziel rauszuwerfen, bedeutet nämlich auch: Ich traue dir zu, das zu verkraften.

Nummer 7: Was Hänschen nicht lernt ...

In der Vorstellung vieler Eltern öffnen und schließen sich in den ersten Lebensjahren jede Menge Lernfenster, beispielsweise für Chinesisch, Ballett, Klavier. Tatsache ist: In jungen Jahren lernen Kinder tatsächlich leichter, sofern der Prozess altersgerecht abläuft und der Spaß im Vordergrund steht. Doch sich und das Kind deshalb unter Druck zu setzen, hilft niemandem. Was Hänschen nicht lernt, kann Hans immer noch lernen. Das Gehirn ist zum Glück lebenslang lernfähig.

Nummer 8: Ein Klaps hat noch keinem Kind geschadet.

Jeder noch so leichte Schlag auf den Po, auf die Hand oder gar ins Gesicht schadet. Immer! Denn ein Klaps ist immer auch eine Demütigung. Er schmerzt in der Seele, und das mitunter lebenslang. Kinder, die mit körperlicher Gewalt aufwachsen, sind in der Regel nicht braver als andere. Sie haben aber gelernt: Andere zu schlagen, ist okay. Und: Man darf mich schlagen.