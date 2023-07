Ab wann können Kinder alleine aufräumen – und vor allem wie?

Kinder haben kein Gefühl für Ordnung

Kinder haben noch keinen Zugang zur Kompetenz "Ordnung schaffen". Für euer Kind sind seine Spielsachen alle gleich wichtig, es versteht überhaupt nicht, warum es sie wegräumen soll – es ist doch noch gar nicht fertig, damit zu spielen! Und dieses "Fertigwerden" bezieht sich dabei nicht zwingend auf den gleichen Tag, sondern kann im Gefühl eures Kindes auch in der nächsten Woche oder in drei Monaten sein.

Hinzukommt, dass das Aufräumen, also das Verstauen von Dingen in Schränken und Schubladen, Kindern nutzlos erscheint und zudem noch ziemlich langweilig. Und all die schönen Sachen hinter Schranktüren verstecken? Dann kann man sie ja gar nicht mehr sehen! Bemüht sich euer Kind dennoch, beim Aufräumen mitzuhelfen, ist der nächste elterliche Frust vorprogrammiert: Bereits nach kürzester Zeit beginnt es nämlich wieder, mit den Sachen zu spielen, statt sie wie besprochen an ihren Platz zu räumen. Und damit wären wir wieder ein paar Zeilen weiter oben. Denn: Für euer Kind sind seine Spielsachen alle gleich wichtig ...

Erst ungefähr ab dem Grundschulalter sind Kinder in der Lage, die Wichtigkeit von Ordnung und auch Struktur zu erkennen und zu verstehen, warum beziehungsweise wofür diese überhaupt wichtig sein können. Plötzlich müssen nämlich Hefte geführt, die richtigen Bücher eingesteckt und überhaupt Stundenpläne eingehalten werden. Wenn ihr euch nun fragt: Aber im Kindergarten räumt mein Kind schon gut mit auf, habe ich erfahren. Wieso das? Dann sagen wir: Was im Kindergarten zumeist schon gut funktioniert und so selbstverständlich erscheint, ist der Gruppendynamik und den festgelegten und täglich wiederkehrenden Abläufen in der Kita geschuldet.