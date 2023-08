Belohnungssysteme für Kinder: Warum Jesper Juul sie für eine Bestrafung hält

Der Trend geht zur Belohnungstafel

Im Internet kursieren Vorlagen zum Selbermachen mit Smileys zum Ausdrucken und Ausschneiden, magnetische Belohnungstafeln, Sticker oder Sternchen zum Aufkleben – raffinierte Bonussysteme, mit denen Mütter und Väter ihre Kinder für ein erfolgreiches Verhalten nach ihren Vorstellungen belohnen. Das sogenannte Token-System kommt aus der Verhaltenstherapie und liefert Kindern systematische Anreize und positive Verstärkung nach einem Belohnungsplan. Mit Aussicht auf ein bestimmtes Ziel strengen sich Kinder nachweislich mehr an. In den sozialen Medien berichten Eltern stolz darüber, wie sie ihre Kids mit glitzernden Pappherzchen dazu bringen, rechtzeitig ins Bett zu gehen. Sie präsentieren gepimpte Prämienboxen voller Überraschungseier und Legofiguren als Goodies fürs Zähneputzen oder Schuheanziehen. Aber ist das wirklich sinnvoll?

Belohnungssysteme zerstören die Eigenmotivation der Kinder

Für Kunstpädagogin und Psychologin Dr. Sabine Scherz sind Belohnungssysteme "ausgeklügelte Pläne, mit denen Kinder bestochen werden sollen, sich so zu verhalten, wie es die Erwachsenen erwarten". Im Zweifel wird der Nachwuchs bald nichts mehr ohne ausgelobten Bonus aus eigenem Antrieb machen. "Wissenschaftlich erwiesen ist, dass Belohnungen die intrinsische Motivation, wenn also das Kind etwas von sich aus gerne tut, zerstören können." Mit einem Anreiz von außen reagiert das Kind in der gewünschten Weise. Leider funktionieren Belohnungssysteme besonders gut bei Kleinkindern, und viele Eltern halten es für ein gutes Erziehungsmittel. Das sei es aber definitiv nicht.

Sabine Scherz erklärt weiter: "Eltern möchten doch, dass ihre Kinder lernen, aus eigenem Antrieb etwas zu tun, was in einer bestimmten Situation erforderlich ist. Dafür brauchen Kinder Kreativität und müssen zu selbstständigem Denken erzogen werden. Für belohntes Verhalten brauche ich nicht kreativ zu sein und selber zu denken, und die Frage: 'Kriege ich dafür eine Belohnung?' zeigt, wie viel schon kaputtgegangen ist." Oft tun Kinder dann verständlicherweise nur noch das, wofür sie belohnt werden und verhandeln geschickt über Höhe und Art der Belohnung.

Zudem schütten Belohnungen im Gehirn Dopamin aus, durch das Glücksgefühle entstehen. "Passiert das regelmäßig, werden Glücksgefühl und Selbstwertgefühl an die Belohnung gekoppelt." Das sei eine gefährliche Kombination! Kinder lernen dabei, dass sie nur etwas wert sind, wenn das, was sie getan haben, so gut ist, dass es belohnt oder gelobt wird. Letztlich werde dadurch das Selbstwertgefühl geschwächt.