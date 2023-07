6 Momente, für die ihr euch als Mama wirklich nicht (mehr) schuldig fühlen müsst

3. Wir kochen nicht jeden Tag "frisch"

Als mein Kind noch ein Baby war, habe ich immer frischen Brei gekocht und auch mit der Einführung der festen Nahrung habe ich darauf sehr viel Wert gelegt. Auch heute ist mir gesundes, frisches Essen noch sehr wichtig. Doch leider nicht mehr immer möglich. Manchmal gibt es eben Tage, an denen ich es nicht mehr rechtzeitig zum Supermarkt geschafft habe. Oder Tage, an denen Mini spontan krank zu Hause bleiben muss und der Kühlschrank leerer als leer ist. Dann gibt es eben mal nur schnell eine Portion Nudeln mit Tomatensauce (aus dem Quetschbeutel) oder es wird eine Pizza vom Lieblingsitaliener um die Ecke geholt. Doch viele Eltern quält das schlechte Gewissen, wenn sie ihren Kindern ab und zu Fast Food erlauben. Oder Süßigkeiten. Ich sehe das mittlerweile recht entspannt. Solange sie (ab einem gewissen Alter) nur ab und zu Pizza, Pommes und Co. bekommen, ist doch alles okay. Das Maß ist entscheidend. Und – mal Hand aufs Herz – habt ihr euch als Kind nicht auch über solches Essen gefreut wie Bolle?! Für mich gab es zum Beispiel im Schwimmbad immer auch Pommes. Da hätte ich das gesunde Essen in der Snackbox meiner Mutter links liegen gelassen …

4. Uns brennt die Sicherung durch

In der Nacht zuvor habt ihr kaum geschlafen, euer Kind ist nur am Quengeln und ein Wutanfall jagt den nächsten?! Puh, da passiert es schon mal, dass man überreagiert, sein inneres Zen-Mantra kurz vergisst und sich im Ton vergreift. Kommt vor, wir sind Menschen. Doch schaut hier genauer hin: Passiert euch das öfter? Wenn ja, solltet ihr darüber nachdenken, einige Stressfaktoren aus eurem Alltag zu verbannen. Legt euch eine Haushaltshilfe zu, reduziert Stunden im Job, teilt euch die Aufgaben besser mit eurem Partner auf oder, oder, oder. Meistens reagieren wir nämlich ungehalten, wenn wir überfordert sind. Wenn es sich um eine Ausnahme handelt, könnt ihr es eurem Kind erklären. Und euch entschuldigen. Erklärt auch, wie ihr lieber reagiert hättet. Meistens verstehen das unsere kleinen Schlaubis besser als wir denken.

5. Der TV ist schon wieder Babysitter

Wenn ich das Abendessen kochen will oder vor allem, wenn wir (Mama und/oder Papa) selbst krank sind, ist es häufig schwierig (insbesondere körperlich), sich dem intensiven Kinderspiel hinzugeben. So ist es zumindest bei uns. Drinnen toben oder draußen auf dem Spielplatz Gas geben? Fehlanzeige. Wenn meine Kräfte gen Null gehen, mache ich bei uns auch mal den Fernseher an. Zwar nur ein paar Minuten und immer dieselbe Sendung, doch meistens habe ich dann natürlich (wie sollte es auch anders sein) ein schlechtes Gewissen. Überall heißt es, dass man kleine Kinder am besten überhaupt nicht vor den Fernseher lassen sollte. Und wenn, dann nur ganz kurz. Doch, Moment, wie war das eigentlich in unserer Kindheit? Also ich habe schon recht häufig ferngesehen. War halt so. Geschadet hat es mir nicht. Solche Ansprüche wurden an unsere Eltern noch nicht gestellt. Meine Mutter hatte nichts dagegen, mich eine nette Kindersendung sehen zu lassen, damit sie etwa in Ruhe kochen konnte. Auch hier ist das Maß entscheidend. Wer seine Kids nicht den ganzen lieben Tag vor dem TV oder dem Tablet sitzen lässt und auf altersgerechte Sendungen achtet, der kann sein schlechtes Gewissen getrost über Bord werfen.

6. Wir (können) nicht jeden Traum erfüllen

Kinder haben viele Wünsche. Doch was würde passieren, wenn wir ihnen wirklich alles erlauben würden? Und ihnen alles besorgen würden, wonach sie verlangen. Nichts Gutes, so viel ist klar. Aber auch wir Eltern sind häufig der Meinung, dass unsere Kinder dieses oder jenes "brauchen". Sei es das zigste Hobby oder das nächste Montessori-Spielzeug, das soooo wichtig für die Kindesentwicklung ist. Da kommen schnell wieder die Schuldgefühle um die Ecke, wenn man den geliebten Kindern nur ein Hobby ermöglichen kann und finanziell auf teure Geschenke verzichten muss. Doch seid beruhigt: Die meisten Dinge, von denen wir denken, dass unsere Kinder sie brauchen, sind eigentlich total überflüssig. Und wenn wir den Kiddies sofort jeden Wunsch erfüllen, kann das sogar zu Problemen führen. Das Thema "Wertschätzung" muss schließlich erst gelernt werden. Doch das geht nicht, wenn ihnen sofort immer alles zufliegt.